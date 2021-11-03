Экстрасенс и астролог Розалия Романова рассказала об обряде благодарности и благополучия, в частности, какие действия он предусматривает и насколько результативен.

Об этом она рассказала в своем блоге в YouTube.

По словам эксперта, человек должен быть благодарен, чтобы иметь благополучие. Это, подчеркивает она, принцип: радуешься малышу и получаешь большое. «Благо даришь – благо принимаешь. Вот так оно работает», – говорит Романова.

В частности, в пример она приводит банальное солнце и хорошую погоду на улице – этому тоже нужно радоваться и благодарить за это Бога. «Даже если вы посмотрите в окно, а там дождь, тогда подумайте, что вы сейчас находитесь в комфорте, вокруг вас сейчас есть микроклимат, в котором вам хорошо и поблагодарите за это тех, кто за вами присматривает», - объясняет астролог.

Далее Романова рассказывает, что нужно для обряда благополучия – как минимум 30 памятных для человека монет и две чашки. «Я взяла монетку с одной чашечки, поблагодарила себя за что-то совсем небольшое, что я для себя сделала и переложила в другую чашечку. Тем самим я запустила благо в мир, и я обязательно получу что-то от мира, Вселенной и других людей», - говорит она.

В то же время перед обрядом, отмечает астролог, можно попросить высшие силы укрепить, расширить и наполнить свой денежный канал. Тогда, добавляет она, денежный канал будет готов к наполнению. По словам Романовой, начинать благодарить нужно с себя и это не будет проявлением эгоизма, потому что о себе нельзя забывать, о себе стоит заботиться и никто другой этого не сделает лучше, чем ты сам.

Также эксперт акцентирует на том, что обряд благополучия нужно проводить каждый день: «Вы должны поставить две чашечки с монетами, перекладывая их, и благодарить себя и своих близких».

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