"Не верится и все"

В перинатальном центре в Ивано-Франковске скончалась 35-летняя воспитательница детсада София Студент, попавшая в больницу с осложнениями от COVID-19.

Трагедия произошла 9 ноября. Об этом сообщили на странице детсада "Калинонька" в соцсети Фейсбук, в котором работала погибшая.

"Отошла в вечность наша коллега, подруга, нежная, любящая мама и жена София Студент. Словами нельзя передать всю боль и печаль. Как страшный сон... Запомним Тебя улыбающейся, жизнерадостной, готовой в любую минуту прийти на помощь", - говорится в сообщении.

София Студент ждала третьего ребенка, когда заболела коронавирусом, пишет местное издание "Галка". Около двух недель женщина находилась на кислородной поддержке, но коварный недуг оказался сильнее. Из-за тяжелого течения болезни, ей было решено сделать кесарево сечение на 30 неделе беременности. Девочка, весом в 1 350 грамм, сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии.

Украинцы обсуждают трагедию в Сети и выражают свои соболезнования:

"Жаль и боль 😭😭🙏🏻🙏🏻 Группа «Солнышко» - плачет, группа «Солнышко» - осиротела…. Наше солнышко, София Студент – на небе 🙏🏻🙏🏻🙏🏻"

"Самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам... Вечная память... Царство Небесное...🙏"

"Не верится и все... Пусть с Богом покоится 😪🙏"

"Искренние соболезнования родным и девочкам, потерявшим родную мамочку😢"

До этого в Чернигове скончалась 39-летняя женщина, будучи на 22 неделе беременности. У нее тоже был коронавирус. Ребенка, к сожалению, не удалось спасти.

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