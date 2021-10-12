Беременной на сроке 22 недели медики поставили посмертный диагноз - летальный исход от тяжелых осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Женщине было лишь 39 лет. О ее смерти сообщил на совещании в мэрии 12 октября гендиректор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

Как он рассказал, в течение недели в городе от COVID-19 умерли 18 человек, в том числе женщина, которая находилась на 22-й неделе беременности.

Как уточнили в больнице для издания УНИАН, женщина довольно поздно обратилась за медицинской помощью и не была вакцинирована.

"На сегодняшний день есть рекомендации вакцинироваться беременным, но почему-то у людей срабатывает противоположная реакция – если женщина беременна, вакцинироваться не нужно, поэтому и возрастает риск тяжелого течения коронавируса", — отметили в медучреждении.

Для беременных женщин ситуация в случае заражения коронавирусом может быть опасной: болезнь значительно увеличивает вероятность их госпитализации, преждевременных родов и даже летального исхода.



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