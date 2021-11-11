Политолог Руслан Рохов заявил, что олигархи, чтобы не потерять свое состояние, должны получить легитимность в глазах общества.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Старым элитам важно сохранение статус-кво не столько в доминации, сколько в том, чтобы приобретенная ими собственность осталась и их не догоняли. Если мы говорим о приватизации, то она была законной, но не легитимной и доверия и согласия общества нет», - отметил Рохов.

По словам эксперта, люди не признают приватизацию предприятий и другого имущества старыми элитами, потому что несмотря на то, что это фактически было законно, это происходило несправедливо, ведь не все могли себе это позволить. По мнению политолога, если бы состоялась «нулевая декларация» для олигархов, и они были бы заинтересованы в финансировании каких-либо инфраструктурных проектов за свой счет, можно было бы полностью признать за ними право собственности на приватизированные объекты.

«В результате их право частной собственности было бы безоговорочным. В этом они должны быть заинтересованы. Больше всего потерь имеет тот, кто имеет большее состояние и первые, кто могут понести ущерб это олигархи, а это значит, что они должны быть по одну сторону баррикад с обществом», - подчеркнул Рохов.

По мнению политолога, олигархи должны быть заинтересованы в получении легитимности в глазах общества.

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