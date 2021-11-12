В центре столицы киевлян напугал мертвый крокодил. Сначала его приняли за игрушку.

Об этом сообщает ТСН.

Пожилая женщина во время прогулки с собакой нашла на газоне мертвого крокодила. Сначала женщина приняла его за игрушку, которую кто-то выбросил. поэтому подняла и положила на пенек.

Однако впоследствии прохожие таки догадались, что это не игрушка, а мертвое животное. А жители близлежащих домов сразу начали бить тревогу, ведь эту рептилию кто-то держал у себя дома. И судя по всему. живет бывший хозяин неподалеку.

Как выяснил зоолог, мертвое животное оказалось гладколобым кайманом. Животное болело - по всему телу есть следы грибка. Однако прежние хозяева пытались рептилию лечить.

По мнению специалиста, умершее животное минимум три дней назад. При жизни рептилия голодала, потому что почти усохла. Мертвое животное зоолог забрал в ветклинику - крокодил станет учебным материалом для студентов.

Согласно действующему законодательству, держать в собственных жилищах диких животных не запрещено. Однако сначала необходимо получить многочисленные разрешения и согласования. И сети Интернет есть довольно много предложений по продаже крокодилов-кайманов. Цена стартует от 750 долларов.

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