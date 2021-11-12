Кандидат политических наук Артур Белоус рассказал, что на рейтинг Зеленского больше всего влияет обостренное чувство несправедливости у людей.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«На рейтинг влияет не газовый кризис и не эпидемия коронавируса - люди к этому уже привыкли. На рейтинг власти больше всего влияет именно чувство кричащей несправедливости. Началом Майдана 2013 года послужило побитие студентов, которое вызвало возмущение у людей. И все Майданы в Украине совершались не вследствие того, что люди голодали. Потому что все Майданы у нас были тогда, когда уровень жизни у нас был не плох», - подчеркнул он.

Белоус сказал, что людей зацепила несправедливость, а катализатором действий у людей является какая-то несправедливость. Мы прекрасно понимаем, что когда был Евромайдан, считает он, то официальным поводом было не подписания договора с ЕС. И когда начинался Майдан, то экономические показатели Украины и уровень жизни украинцев, подтвердил он, были на достаточно хорошем уровне.

«Но для людей это было не главное, а главным было ощущение несправедливости. Падение рейтинга Зеленского произошло впервые,ведь его рейтинг всегда чудесным образом держался. Рейтинг партии «Слуга народа» падал, и это понятно, учитывая, кто состоит в этой партии, а вот рейтинг Зеленского держался и сохранялся в районе 30%. А теперь впервые он упал и видимоиз-за ущемления прав людей и несправедливости. Люди устали от негатива и хотят слышать что-то позитивное от власти», - резюмировал он.

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