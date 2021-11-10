Підвищення тарифу на розподіл газу негативно вплине на рейтинг президента, адже кожен українець змушений буде заплатити більше за комунальні послуги і продукцію промисловості.

Про це заявив політолог Олег Лісний, коментуючи ініціативу облгазів, які належать Дмитру Фірташу, у декілька разів підвищити тариф на транспортування газу.



Політолог нагадав, що президент та прем’єр обіцяли українцям, що підвищення тарифів на газ не буде, проте в разі збільшення тарифу на його розподіл, це станеться. Тож у такому разі владній команді потрібно готуватись до подальшого падіння своїх політичних рейтингів.



«Якщо платіжка прийде, то вона дуже серйозно пов’язана з рейтингами політиків і політичних сил, які обіцяли інше. Тому це вплине істотно», - сказав Лісний е ефірі телеканалу "Україна 24".



Він також наголосив: зростання тарифів на газ для промисловості буде закладене у вартість продукції та послуг промислових підприємств, тож кожен українець відчує зростання тарифів, коли їх купуватиме.



«Ми зациклюємося, ми розглядаємо ціну (на газ – ред.) для населення. Але зрозуміло, що якщо буде інша ціна і набагато більша в промисловості, то ми будемо витрачати більше грошей. Тому що не можуть товари нам поставлятися по тій ціні, яка була раніше. Тому це все взаємопов’язано», - пояснив Лісний.

Раніше політолог Світлана Кушнір заявила, що підвищення тарифу на розподіл газу, яке планує Фірташ, спровокує кризу неплатежів населення за комунальні послуги. На її думку, в ситуацію має втрутитись уряд та Антимонопольний комітет.



Нагадаємо, нещодавно низка облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу, подали проекти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їх підвищення від 61% до 443%. Якщо цю ініціативу підтримають, кубометр газу подорожчає для українців на 2-8 грн.



Водночас в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг зазначили, що обґрунтованість таких проектів буде ретельно перевірена, адже регулятор затверджує не бажані тарифи і наміри окремих компаній, а виключно економічно-обґрунтовані тарифи.