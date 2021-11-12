В Кременчуге врачи детской больницы борются за жизнь младенца, который болеет на коронавірусну инфекцию.

Об этом сообщает Кременчугская газета.

Как отметила заместитель городского головы Ольга Усанова, во время заседания городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической ситуации, в городе сейчас в детской больнице 26 маленьких пациентов. Им установлен диагноз - пневмония.

Однако в реанимационном отделении сейчас врачи спасают жизнь младенца, которому еще нет и месяца. У него диагностирована ковидная пневмония и заболел ребенок уже после рождения. По словам врачей, малыш находится в тяжелом состоянии и находится на кислородной поддержке.

За последнюю неделю в Полтавской области и в частности в Кременчуге значительно увеличилось количество заболеваемости и смертельных случаев. По словам вице-мерки, за 11 дней ноября в городе зарегистрировано 85 летальных случаев. Тогда как, за весь октябрь - 83. За минувшие сутки в Полтавской области зафиксировано 1257 новых случаев коронавируса.

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