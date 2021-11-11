Почти во всех регионах сложная ситуация

За минувшие сутки в Украине зафиксировано почти 25 тысяч новых случаев заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых больных зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской и Полтавской областях. Среди заболевших 462 медицинских работника и 1550 детей.

По информации Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в больницы было госпитализировано почти пять тысяч пациентов. Летальных исходов зафиксировано 652.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. В "красной зоне" находится уже 17 регионов. В этих областях действуют жесткие ограничения. Запрещена работа развлекательных и торгово-развлекательных заведений, непродовольственных магазинов и рынков, проведение массовых мероприятий.

В Украине продолжается вакцинация населения. Согласно данным статистики, по состоянию на утро 11 ноября, с начала кампании вакцинировано почти 12 миллионов украинцев.

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