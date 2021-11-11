За минувшие сутки в Украине зафиксировано почти 25 тысяч новых случаев заболеваемости COVID-19.
Об этом
Больше всего новых больных зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской и Полтавской областях. Среди заболевших 462 медицинских работника и 1550 детей.
По информации Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в больницы было госпитализировано почти пять тысяч пациентов. Летальных исходов зафиксировано 652.
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Цены бьют рекорды: новое болезненное подорожание отразится на украинцах
Кароль после смены имиджа озадачила неловким видом на шоу: "Что у нее с глазами?"
ЧП на железной дороге, медики борются за жизнь 12-летнего украинца: "Нашли между вагонами"
На звезду "Голосу країни" и любимицу Вакарчука обрушился негатив за новое фото: "Зачем раздеваться..."
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. В "красной зоне" находится уже 17 регионов. В этих областях действуют жесткие ограничения. Запрещена работа развлекательных и торгово-развлекательных заведений, непродовольственных магазинов и рынков, проведение массовых мероприятий.
В Украине продолжается вакцинация населения. Согласно данным статистики, по состоянию на утро 11 ноября, с начала кампании вакцинировано почти 12 миллионов украинцев.
Напомним, новое усиление карантина коснется тысяч украинцев: что изменится с 11 ноября и кого не пустят в транспорт
Также Politeka писала, что вирус оставит украинцев в покое, о масках можно будет забыть: экс-глава Минздрава назвала сроки