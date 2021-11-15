В этом году последний отопительный сезон, когда украинцы будут платить за потребленный природный газ в кубометрах - потому в платежках за газ появятся новые суммы.
Новые правила призваны внедрить в Украине европейскую модель учета энергоресурсов и ввести справедливую оплату за используемый нами газ. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.
С 1 мая 2022 года в платежках за газ кубометры использованного газа заменят энергетическими единицами – киловатт-часами.
Более справедливым этот подход считается потому, что в цене голубого топлива будет автоматически учитываться его качество: граждане и организации будут платить за потребленную энергию, а не за объем.
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По его словам, с мая 2022 года счетчики останутся старыми, и их показания нужно будет передавать оператору газораспределительной сети в кубических метрах. Дальше оператор сам будет переводить потребленный объем газа в объем потребленной энергии.
Стоит напомнить, что средняя цена импортного природного газа в Украине в октябре 2021 года, по сравнению с сентябрем выросла на 26% и составила 685,67 долл., или 18 тысяч грн за тысячу кубометров.
Напомним, украинцев коснулось "двойное" подорожание перед отопительным сезоном: уже есть дефицит.
Как Politeka писала, украинцам массово завышают показатели счетчиков газа, что делать и куда обращаться.
Также Politeka рассказывала, что новые тарифы на отопление ударят по карману украинцев.