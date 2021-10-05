Украинцы обвиняют облгазы в махинациях. В своих платежках потребители видят суммы, гораздо выше тех, на которые рассчитывали, и уверены, что их обманывают.

Очередной шантаж заключается в том, что облгазы игнорируют вовремя переданные показания счетчиков и самостоятельно рассчитывают суммы, исходя из среднегодового объема потребления газа потребителем за последние 12 месяцев. Таким образом, украинцы видят в своих платежках более высокие суммы.

На возмущения облгазы отказываются менять показания счетчиков, мотивируя это тем, что потребители якобы опоздали с передачей данных (до 6 числа каждого месяца).

Консультационный центр ГазПравда называет одной из причин манипуляций, что таким образом облгазы охотятся за сверхприбылями в следующем году. Напомним, именно на основании фактически потребленного газа за период с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021 облгаз будет осуществлять расчет ежемесячной платы за доставку и распределение газа с января 2022 и в течение всего следующего года.

В случае несправедливости, потребителям для начала советуют подать письменное обращение в свой облгаз с требованием объяснить, откуда взялась такая сумма в платежке, и откорректировать показатели (для этого лучше фиксировать дачу показаний - делать фото или видео). Если требование будет проигнорировано, следующий шаг - обращение в НКРЭКУ.

Это не просто манипуляции, а нарушение лицензионных условий. Если компанию "поймают" на этом, то это чревато не только штрафами, но и лишением лицензии.

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