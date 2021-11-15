Политический аналитик Максим Маньковский рассказал, что мы заходим в определенный тупик, потому что власть не слышит других и любую критику они воспринимают как политическую борьбу с ними.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Последние два года я постоянно пытался войти в положение этой власти, хотя я не голосовал за нее, реально понимая, что людей не из политики нельзя ставить у руководства страны, особенно в той ситуации, в которой находится Украина. Тем не менее последние два года я пытался дать им шанс и не критиковать огульно эту власть. А если и критиковать, то конструктивно и давать предложения», - подчеркнул он.

Маньковский сказал, что любые советы нынешняя власть воспринимает как попытку их подсидеть или помеху идти по своему пути. Поэтому на данный момент мы пришли к ситуации, считает он, что никто не знает как мы пройдем эту зиму. То, что сейчас происходит в энергетике - это катастрофа, сообщил он, и если нам повезет и зима будет теплой, то нам удастся пройти этот отопительный сезон. И можно будет считать это чудом, уверен он, и еще одной помощью от Всевышнего Украине.

«А от всей сложившейся ситуации страдают простые украинцы, а не власть и не олигархи, которые при деньгах. С одной стороны, народ Украины совершил ошибку и должен за нее расплачиваться, однако нам уже пора учиться на своих ошибках. Нам нужно выходить из этой ситуации, и я надеюсь, что на следующих выборах украинский народ будет умнее и мудрее. И с этой надеждой я живу последние лет десять - это точно», - резюмировал он.

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