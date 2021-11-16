В Украине выйти из "красной" зоны адаптивного карантина могут несколько областей, если ситуация с заболевшими и госпитализированными будет и дальше улучшаться.

Об этом во время брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Он назвал четыре области "ближайшими кандидатами".

По его прогнозам, уже на следующей неделе четыре региона Украины могут покинуть "красную" зону карантина: Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области. Также, вероятно, к ним присоединится Львовщина.

В Украине возможен пик в течение первой половины ноября, потому необходимо наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантин

По словам эксперта, одной из причин стабилизации ситуации является увеличение темпов вакцинации.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что украинские области начнут выходить из "красной" зоны.