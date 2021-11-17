Украинцы уже в ближайшие часы смогут почувствовать на себе влияние мощной магнитной бури, которая продлится целый день и может иметь неприятные последствия.

Как рассказали эксперты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в среду, 17 ноября, Землю накроет магнитная буря четвертого уровня. Речь идет о «космическом ударе» средней интенсивности.

Магнитная буря началась около 6 часов утра. По прогнозам специалистов, около 10 часов утра волнения магнитосферы начнут сходить на нет, однако полностью она «успокоится» уже завтра, 18 ноября.

Эксперты предупреждают, что эта магнитная буря может оказать негативное влияние на метеозависимых людей. При этом их состояние должно улучшиться уже к полудню, когда пик бури будет позади. В связи с этим украинцам рекомендуют быть осторожными и следить за давлением в случае склонности к гипертонии

Как известно, магнитные бури способны оказывать негативное влияние на здоровье человека. В частности, их воздействие может вызвать головные боли, скачки давления, обострение хронических заболеваний, учащенное сердцебиение и другие проблемы с сердцем, сонливость, снижение концентрации внимания, повышенную эмоциональность. Особенно заметны эти эффекты будут для метеозависимых людей.

Снизить негативное влияние магнитной бури на организм поможет уменьшение физической нагрузки, здоровая еда и отказ от алкоголя, контрастный душ, здоровый сон, прогулка на свежем воздухе. Люди с хроническими заболеваниями во время бури должны держать при себе все необходимые лекарства.

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