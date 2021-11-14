Уже в понедельник, 15 ноября, на Землю обрушится магнитная буря средней интенсивности, которая может отразиться на здоровье метеозависимых людей.
Как пишет Politeka.net, специалисты прогнозируют, что первая умеренная магнитная буря атакует украинцев в понедельник. Ее мощность достигнет 4 баллов по шкале КР. Несмотря на то, что волны будут средней интенсивности, явление может отразиться на украинцах, которые зависимы от погоды. Известно, что буря накроет Землю около 6 утра, и уже к обеду ослабит хватку.
Отмечается, что магнитные бури часто приводят к ухудшению общего состояния. В этот день может разболеться голова и снизиться аппетит. Кроме этого, в такие дни часто наблюдается сонливость и апатия. Не исключается также повышенная эмоциональность или агрессия. Особенно опасно в такие дни людям с заболеваниями сердечнососудистой системы.
Чтобы пережить этот день, специалисты советуют выспаться и принять контрастный душ. Вечером, чтобы улучшить самочувствие, можно принять ванну. Не стоит перетруждать организм, пить алкоголь и есть тяжелую пищу.
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Добавим, что следующая магнитная буря обрушится на Украину 28-30 ноября.
Напомним, что сильная магнитная буря атакует украинцев: как спастись от удара.
Как сообщала Politeka, магнитная буря атакует украинцев в ноябре: "продлится 5 дней".
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