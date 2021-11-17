В Украине вводятся новые штрафы, нарваться на которые можно будет в аптеке: соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

В среду, 17 ноября, нардепы поддержали идею введения штрафов за продажу лекарств детям. За соответствующий законопроект проголосовали 315 депутатов. Таким образом проект закона был принят во втором чтении.

Согласно документу, в Украине будет введена ответственность за продажу и доставку лекарственных препаратов малолетним детям (младше 14 лет). Наказание предусматривается для лиц, осуществляющих розничную торговлю лекарствами или их доставку покупателям.

Размер штрафа составит от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 6 800 гривен - 13 600 гривен).

В случае повторного нарушения в течение года, штраф резко возрастет и составит уже от 800 до 1 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 13 600 до 23 800 гривен).

Авторы законопроекта утверждали, что сейчас лекарства часто продают без рецепта, поэтому их неконтролируемая продажа детям может представлять опасность в случае, если препараты будут принимать не по назначению.

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