С 8 ноября вступил в силу Закон Украины, согласно которому увеличиваются штрафы за собак, находящихся на прогулках без поводков и намордников.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Этим же законом предусмотрен запрет работы передвижных зоопарков и выставок диких животных и птиц.

Отдельно. согласно новому закону, владельцы собак, породы которых внесены в перечень опасных, должны выгуливать своих питомцев в намордниках и на поводке в специально отведенных для этого местах. В противном случае. им будет грозить предупреждение или штраф в размере от 170 до 340 гривен. Однако такую же сумму штрафа придется уплатить хозяевам, которые не убирают экскременты своих домашних любимцев. Должностные лица за подобные нарушения получат предупреждение или штраф в размере от 340 до 850 гривен.

За повторное нарушение данного правила в течение года сумма штрафа увеличена до 340-510 гривен для физических лиц и до 510-1020 гривен для должностных.

Если во время нарушения произошло причинение вреда здоровью или имуществу человека то владелец собаки-физическое лицо может уплатить штраф от 1700 до 3400 гривен. К тому же было конфисковано животное. за аналогичное нарушение должностному лицу грозит штраф от 3400 до 5100 гривен.

Кроме того, согласно новому закону городские власти должны контролировать и запрещать работу передвижных зоопарков, выставок диких животных.

Напомним, конфискация авто: министр МВД Монастырский настаивает на введении новых наказаний для злостных нарушителей