Важная информация для родителей и учителей

В украинской столице отменяют дистанционное обучение для учащихся всех классов без исключения - некоторые школы смогут работать офлайн совсем скоро.

Такое решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС, сообщили в КГГА .

В сообщении говорится, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учеников всех классов - им пора за парты.

Стоит напомнить, что для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определенный процент сотрудников – 80% в "желтой" и "оранжевой" (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы).

Все они должны иметь документы, подтверждающие наличие прививки против COVID-19, медицинских противопоказаний или справки переболевших.

Тем временем в правительстве настаивают на том, что школьники должны вернуться к обучению за партами – если уровень вакцинации учителей отвечает требованиям карантинной зоны, в которой находится регион.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что украинские области начнут выходить из "красной" зоны.