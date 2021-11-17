В украинской столице отменяют дистанционное обучение для учащихся всех классов без исключения - некоторые школы смогут работать офлайн совсем скоро.
Такое решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС, сообщили в
В сообщении говорится, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учеников всех классов - им пора за парты.
Стоит напомнить, что для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определенный процент сотрудников – 80% в "желтой" и "оранжевой" (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы).
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Все они должны иметь документы, подтверждающие наличие прививки против COVID-19, медицинских противопоказаний или справки переболевших.
Тем временем в правительстве настаивают на том, что школьники должны вернуться к обучению за партами – если уровень вакцинации учителей отвечает требованиям карантинной зоны, в которой находится регион.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.
Также Politeka писала, что украинские области начнут выходить из "красной" зоны.