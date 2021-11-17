Погода будет не такой, как все ждут

Количество зимних дней в Украине с годами будет уменьшаться, через 10-20 лет их вообще станет очень мало при сохранении текущих тенденций в температуре воздуха.

Как рассказал в интервью "Сегодня" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, климат в Украине за 100 следующих лет существенно изменится, станет более жарким лето и зимы не будет совсем в средних широтах, не говоря уже о южных регионах.

По его словам, очень хочется верить, что человечеству удастся остановить глобальное потепление, но пока оптимизма мало. Он добавил, что климат и раньше менялся, но это происходило на значительно более низком температурном фоне, чем сейчас. В Украине наиболее быстрые изменения климата начались в 1980-х годах.

А за 30 лет среднегодовая температура воздуха повысилась на 1,5 градуса. В холодный период, январь-февраль – на 2-2,5 градуса, в теплый – на 1,5-2 градуса, особенно заметно в июле и августе.

При этом значительно сократилась продолжительность весеннего и осеннего периодов. Например, в 2019 году в Украине вообще не было метеорологической зимы.

Эффективность дождей стала меньшей из-за более быстрого испарения влаги, так как стало теплее. Летом стало больше засушливых явлений, которые губят урожай.

Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.

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