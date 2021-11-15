До чого готуватися

Погода в Україні продовжить радувати жителів окремих регіонів, а інших засмутить різким похолоданням і нічними заморозками до -5 градусів.

Як пише Politeka.net, погода в Україні продовжить псуватися, а температура поступово знижуватися.

У понеділок, 15 листопада, найсильніше похолодає в східних регіонах. Там очікуються нічні заморозки, а вдень температура опуститься до 4-6 градусів. Вночі очікується до -5.

Жителів південних регіонів, а також Закарпатської області погода продовжить балувати комфортною температурою. У цих регіонах буде сонячно, а стовпчики термометра прогріються до 8-10 градусів.

На Заході очікується близько 6-8 градусів. Опадів не передбачається. У північно-західних областях температура опуститься до 5-7 градусів.

У Центрі теж буде холодно. Вдень очікується 4-6 градусів, а вночі температура опуститься до 1-3 градусів.

Відзначимо, що вже днями морози прийдуть в усі регіони. В окремих областях сильно похолодає до 1-3 градусів, а вночі очікується мінусова температура.

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