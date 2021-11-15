Погода в Україні продовжить радувати жителів окремих регіонів, а інших засмутить різким похолоданням і нічними заморозками до -5 градусів.
Як пише Politeka.net, погода в Україні продовжить псуватися, а температура поступово знижуватися.
У понеділок, 15 листопада, найсильніше похолодає в східних регіонах. Там очікуються нічні заморозки, а вдень температура опуститься до 4-6 градусів. Вночі очікується до -5.
Жителів південних регіонів, а також Закарпатської області погода продовжить балувати комфортною температурою. У цих регіонах буде сонячно, а стовпчики термометра прогріються до 8-10 градусів.
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На Заході очікується близько 6-8 градусів. Опадів не передбачається. У північно-західних областях температура опуститься до 5-7 градусів.
У Центрі теж буде холодно. Вдень очікується 4-6 градусів, а вночі температура опуститься до 1-3 градусів.
Відзначимо, що вже днями морози прийдуть в усі регіони. В окремих областях сильно похолодає до 1-3 градусів, а вночі очікується мінусова температура.
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