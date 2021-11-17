Минздрав намерен применить санкции к тем врачам, которые имеют низкие показатели вакцинации от COVID-19 и будут наказывать антивакцинаторов.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Главкому".

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По словам Кузина, на сегодня многие семейные врачи имеют нулевые показатели вакцинации на участках. И это означает, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки. Хотя должны это делать по требованию приказа Минздрава №504 о порядке оказания первичной медицинской помощи.

"Основная санкция, которая может быть, – это прекращение контракта НСЗУ с таким медицинским работником из– за нарушения им порядка оказания первичной медицинской помощи", - подчеркнул Кузин.

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Игорь Кузин также рассказал, что продуктовые магазины, как и аптеки, пока не рассматриваются с точки зрения карантинных ограничений. Доступ к ним для невакцинированных граждан не может быть закрыт даже в "красной" зоне.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что украинские области начнут выходить из "красной" зоны.