Буллинг от учительницы продолжался с 2019 года

В Хмельницком осудили учительницу физкультуры школы №7 за систематический буллинг учеников - она с матами выгоняла с уроков, доводила до тахикардии.

Об этом сообщается в Реестре судебных решений. Буллинг от учительницы продолжался с 2019 года. О травле учеников педагогом суд рассматривал два дела, и в обоих случаях ее признали виновной.

В первом деле речь идет о таких случаях травли: учительница занижала ученице оценки, аргументируя это тем, что она отличница. Позже эту же девочку выгнала из спортивного зала, кричала, насмехалась, угрожала вызвать полицию.

Поэтому девочка категорическая отказывается ходить на уроки физкультуры. А согласно выводу практического психолога, "находится в тревожном состоянии, скована, напряжена".

Во втором деле речь идет о таких случаях: учительница заставляла другую ученицу бегать и ходить по кругу. Из-за этого девочке стало плохо.

У ученицы на уроке поднялось давление, появилась тахикардия, она побледнела. Но учительница проигнорировала ее потребность в медицинской помощи. Она выгнала ученицу с урока, вытолкнув за дверь, и сопроводила свои действия нецензурной лексикой.

В обооих делах упоминается, что пострадавшие – ученицы 8 Б класса. В каждом случае учительницу признали виновной, она должна уплатить по 850 грн штрафа и 454 грн судебного сбора.

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