Распространенное мнение о том, что дети не уязвимы перед коронавирусной болезнью является ошибочным - COVID-19 одинаково поражает и взрослых, и детей.

Как рассказал в интервью УНН врач Игорь Гайдук, дети имеют большую сопротивляемость инфекции, потому что у них "на 50% больше лейкоцитов".

Он же призвал не полагаться лишь на эту особенность детского организма, особенно в том случае, если у ребенка в анамнезе имеются хронические заболевания, которые в свою очередь, могут привести к тяжелой форме болезни

У детей болезнь часто может проходить бессимптомно, однако при первых же признаках коронавируса родителям следует обратить на это внимание.

"Именно поэтому, при первых проявлениях болезни надо проводить диагностику и начинать раннее лечение", – отметил Игорь Гайдук.

Стоит отметить, что доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявляла, что дети, у которых коронавирус в большинстве случаев проходит бессимптомно, являются "двигателем эпидемии", поскольку разносят инфекцию и заражают людей, которые находятся в группе риска.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что украинские области начнут выходить из "красной" зоны.