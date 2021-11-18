В Украине найдено село, где живет только один человек. Находится оно в Тернопольской области.

Об этом сообщает "Суспільне".

Как сообщил председатель Мечищівської сельского совета Василий Сидорович, в селе Красное на сегодня проживает только один житель - Михаил Чавурський.

Мужчина самостоятельно обрабатывает землю, сажает овощи. Держит лошадь и корову. Как рассказал Михаил Чавурский, ранее в селе Красное было 75 домов где проживали семьи с детьми. В селе работала школа, где учились младшие классы. Даже еще пять лет назад, в селе жили пятеро детей, которые учились в Мечищиской школе. Потом семьи переселились в село котов.

Василий Сидорович рассказал, что раньше в селе работал магазин. А сейчас все дома, что не развалились стоят пустыми, сады заросли.

"Нечем хвастаться теперь в деревне. Людей нет, дома повалились", - сокрушается Михаил Чавурский.

История села Красное, по мнению историка Богдана Климко, может достигать еще дохристианских времен. Ведь до 1946 году село называлось Молохов. А это происходит от имени древнего бога Молоха. Вероятно на территории современного села приносили жертвоприношения.

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