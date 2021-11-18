В зоне риска не только старики

Пациентам, инфицированным штаммом коронавируса Дельта, требуется больше кислорода - в данное время один больной нуждается в 5-6 раз больше кислорода, чем весной.

В Telegram Коронавирус_инфо, который является верифицированным проектом Министерства здравоохранения Украины, сообщили, в каких регионах Украины самая сложная ситуация с COVID-19.

Ивано-Франковская область лидирует по заполненности отделений с больными коронавирусом. По состоянию на 17 ноября на Прикарпатье занято 70,4% ководных кроватей (2076 человек).

На втором месте находится Донецкая область – 69,3% занятых кроватей (2815 человек), третье место занял Киев – 66,7% (4058 человек).

В Черновицкой области зафиксирован самый низкий показатель заполненности COVID-отделений – 38,8% (862 человека).

Стоит отметить, что коронавирусом в Украине и мире заболело еще 581 тыс. человек, в целом подтверждено почти 255,6 млн всех заражений. Из них 5,1 млн жителей планеты умерли (+7874 за сутки), а 231 млн переболели и вылечились.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что украинские области начнут выходить из "красной" зоны.