В этом году первый снег в Киеве может выпасть в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться - а погода зимой в Украине по прогнозам синоптиков будет довольно нестабильная.

Об этом рассказал глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в интервью для издания "Сегодня".

Декабрь будет намного теплее нормы, а в целом никаких природных катаклизмов синоптики этой зимой не ожидают. Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаются.

Он добавил, что в этом году сильные морозы возможны и они могут прийти внезапно в январе-феврале.

"На фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода, морозы достигнут и 25, и 30 градусов. Но в сравнении с зимами, которые были 30-40 лет назад, нынешние морозные периоды окажутся кратковременными", - рассказал глава Укргидрометцентра.



Тем временем, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сообщила, что зима в Украине начнется в конце ноября и продлится до конца февраля.

Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.

Также Politeka писала, что снегопады накроют Украину: где быстрее всего наступит зима.