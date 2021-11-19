Вторую дозу вакцины следует обязательно делать, даже если опоздали со сроками.
Об этом
Глава Минздрава отметил. что сейчас в стране наблюдается тенденция, когда человек делает первую прививку и получает "желтый" сертификат, а потом пользуется тем, пока он действует.
Таким людям врачи советуют непременно сделать прививку даже с любым опозданием. Виктор Ляшко отметил, что в таком случае достаточно получить вторую дозу вакцины, а не начинать весь курс прививок заново.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
В сети показали "прорыв" налегалов через украинскую границу: в полиции опровергают
Девочка с редким диагнозом заставила судей "Україна має талант" застыть в изумлении: "Никто не может повторить"
Встревоженный Хименес-Браво рассказал о потере своей верной спутницы: "Проснулся и сразу понял..."
Победительница "Холостяка" Анна Богдан поколотила одного из кавалеров Огневич: "Сегодня было все"
"Если пропустили рекомендуемые сроки прививки - не страшно. Надо как можно скорее прийти на повторную вакцинацию. Ведь именно полный курс прививки как нельзя лучше защищает от тяжелого течения COVID-19 " - рассказал Виктор Ляшко.
Как ранее сообщалось, за минувшие сутки зарегистрировано чуть более 20 тысяч новых случаев заболеваемости на коронавірусну инфекцию. 725 человек умерли и почти 4 тысячи были госпитализированы в украинские больницы. Медики отмечают, что большинство из пациентов ковидных отделений нуждаются в кислородной поддержке.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.