Уже более 4,5 года в Украине действует система, по которой для того, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, нужно подписать декларацию с семейным врачом.
Однако иногда украинцы сталкиваются с тем, что врач увольняется или уходит в декретный отпуск. Что делать в случае, когда семейный врач прекратил прием, рассказывает
Обычно перед увольнением семейный врач должен предупредить свои декларантов. Большинство медиков сразу предлагают подписать декларацию с другим врачом, своим коллегой.
Кроме того, часто бывают случаи, когда семейный врач меняет место работы. Тогда декларантам можно выбрать или остаться со своим старым врачом или договариваться с другим.
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В случае же, когда ни один из предложенных вариантов не подходит, следует самостоятельно зайти на сайт helsi.me и выбрать раздел "Декларация с врачом". Затем в "фильтрах" выбрать опцию "врач принимает декларации". Далее следует выбрать врача и записаться к нему на прием. Для подписания декларации у пациента должен быть на руках паспорт, идентификационный код и телефон. Все необходимые манипуляции произведет врач.
Следует помнить, что врач должен распечатать бумажный вариант декларации. Тогда пациент внимательно проверяет все личные данные. И если они внесены правильно - подписывает декларацию.
После этого у helsi.me в разделе "Мой врач" должна изобразиться информация с каким врачом подписана декларация.
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