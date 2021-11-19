Жители страны не чувствуют себя в безопасности

Украину считают более опасной, чем Ирак, Эфиопия и Колумбия.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада "Глобальный закон и порядок" Американского института общественного мнения "Gallup".

Доклад был составлен после проведения опроса людей разных возрастных категорий в 115 странах. Респонденты должны были ответить на такие вопросы. как "доверяют ли местной полиции", "сталкивались ли с кражей или разбоем за последний год", "боятся ли ходить ночью в своем районе". Чем больше очков получила страна, тем безопаснее она есть.

Согласно результатам опроса Украина получила 68 очков. При этом самыми опасными странами 2002 года стали Венесуэла и Габон. Они получили по 53 очка.

Пятерка самых безопасных стран мира в 2020 году выглядит так:

Норвегия - 94 очка;

Объединенные Арабские Эмираты - 93 очка;

Китай -93 очка;

Швейцария - 93 очка;

Финляндия - 92 очка.

Что касается Украины, ее обогнали такие страны как Таиланд. Бразилия и Эфиопия. Жители этих стран чувствуют себя безопаснее чем украинцы. Более опасными являются Мексика, Намибия и ЮАР. Им было присуждено 63-61 очков.

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