Украину считают более опасной, чем Ирак, Эфиопия и Колумбия.
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Доклад был составлен после проведения опроса людей разных возрастных категорий в 115 странах. Респонденты должны были ответить на такие вопросы. как "доверяют ли местной полиции", "сталкивались ли с кражей или разбоем за последний год", "боятся ли ходить ночью в своем районе". Чем больше очков получила страна, тем безопаснее она есть.
Согласно результатам опроса Украина получила 68 очков. При этом самыми опасными странами 2002 года стали Венесуэла и Габон. Они получили по 53 очка.
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Пятерка самых безопасных стран мира в 2020 году выглядит так:
- Норвегия - 94 очка;
- Объединенные Арабские Эмираты - 93 очка;
- Китай -93 очка;
- Швейцария - 93 очка;
- Финляндия - 92 очка.
Что касается Украины, ее обогнали такие страны как Таиланд. Бразилия и Эфиопия. Жители этих стран чувствуют себя безопаснее чем украинцы. Более опасными являются Мексика, Намибия и ЮАР. Им было присуждено 63-61 очков.
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