В ближайшие дни количество регионов, находящихся в "красной зоне" может уменьшиться.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в кулуарах Верховной Рады, пишет РБК-Украина.

По словам главы Минздрава сейчас в областях, в которых установлен самый высокий - "красный" - уровень эпидемиологической опасности наблюдается стабильная ситуация.

Поэтому в Министерстве здравоохранения не исключают, что в ближайшее время покинуть красную зону" сможет Луганская область. Кроме того нет предпосылок, чтобы другие области переводить в красную зону.

"Мы наблюдаем тенденцию снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому, по моему мнению, новые области не будут попадать в "красную зону" карантина. В свою очередь, Луганская область уже достигла тех индикаторов, когда можно снимать самые жесткие карантинные ограничения".

Согласно оперативным данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки зафиксировано более 20 тысяч новых случаев заболеваемости на коронавірусну инфекцию. Умерло-725 человек. Почти 4,5 тысячи госпитализированы в украинские больницы. Как отмечают врачи, большинство из новых пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.