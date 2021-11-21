20 ноября в больнице Днепра остановилось сердце майора Руслана Валерьевича Абразовского - он был доставлен сюда врачами скорой помощи прямо из зоны ООС.

О случившейся трагедии сообщила на своей странице в Facebook депутат Винницкого горсовета Елена Верлан-Кульшенко.

Она также отметила, что Абразовский родился в поселке Литин в Винницкой области. Майор Руслан Абразовский был военнослужащим 93-й бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр". Мужчине было всего 44 года.

Сразу после школы он выбрал профессию военного и прошел путь от лейтенанта до майора. На фронте Руслан Абразовский провел шесть ротаций - каждая из них длилась более восьми месяцев.

"До последнего дня своей жизни Руслан Абразовский преданно служил стране...майор отдал свою жизнь, защищая наше спокойствие! Вечная память Герою!" – написала Верлан-Кульшенко.

По данным "Новинарні", в подразделении бойца сообщили, что смерть Абразовского – небоевая потеря.

Напомним, что остановилось сердце бойца ВСУ, который был на фронте с 2014 года.

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