20 ноября в больнице Днепра остановилось сердце майора Руслана Валерьевича Абразовского - он был доставлен сюда врачами скорой помощи прямо из зоны ООС.
О случившейся трагедии сообщила на своей странице в Facebook депутат Винницкого горсовета Елена Верлан-Кульшенко.
Она также отметила, что Абразовский родился в поселке Литин в Винницкой области. Майор Руслан Абразовский был военнослужащим 93-й бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр". Мужчине было всего 44 года.
Сразу после школы он выбрал профессию военного и прошел путь от лейтенанта до майора. На фронте Руслан Абразовский провел шесть ротаций - каждая из них длилась более восьми месяцев.
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"До последнего дня своей жизни Руслан Абразовский преданно служил стране...майор отдал свою жизнь, защищая наше спокойствие! Вечная память Герою!" – написала Верлан-Кульшенко.
По данным "Новинарні", в подразделении бойца сообщили, что смерть Абразовского – небоевая потеря.
Напомним, что остановилось сердце бойца ВСУ, который был на фронте с 2014 года.
Также Politeka сообщала, что украинский заробитчанин распрощался с жизнью в Польше.
Ранее Politeka писала, что Украина потеряла экс-командующего Сухопутных войск ВСУ.