Украина оказалась на втором месте в мире по суточной смертности от коронавирусной болезни Covid-19.

По данным сайта Worldometers, 19 ноября в мире диагностировали почти 487 тысяч новых случаев заболевания на коронавирус. Больше всего новых случаев обнаружили в Германии, Британии, России. При этом больше всего смертей за сутки от коронавируса в России, Украине, США.

В частности, в Германии зафиксировали более 48 тысяч, в Британии – почти 41 тысяча и в России – более 37 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся США и Польша. Украина-на 11 месте.

Больше всего смертей за сутки от коронавируса в России, Украине, США.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Польша.

За все время пандемии излечились от недуга 232 383 182 человека. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 163 714 смерти от COVID-19.

Отметим, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 635 случаев коронавируса, госпитализировано – 4 048 человек, летальных исходов – 377. За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболело 3 332 943 человека, из них выздоровел 2 762 950 человек, умерло 81 272 человека.

По состоянию на 21 ноября, по данным Министерства здравоохранения, в Украине в "красной" зоне епіднебезпеки находятся Киев и 18 областей.

В частности, до красной зоны эпидемической опасности отнесены Киев, Винницкую, Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую, Херсонскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую области.

На оранжевом уровне епіднебезпеки - Закарпатская, Полтавская и Харьковская области, на желтом - Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской (1118), Полтавской (984), Хмельницкой (854) областях.

По данным Минздрава, 20 ноября уровень госпитализаций по стране составил 64,9 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень госпитализаций составил 64,4 на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен также в 16 областях.

Загруженность коек с кислородом, определенная на уровне 65%, по стране составляет 54,2%. Ни в одной области и в столице по состоянию на 20 ноября он не превышен.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.

Также Politeka писала, что украинские области начнут выходить из" красной " зоны.