Более 600 тысяч украинцев пропустили вторую дозу вакцины от корона вируса, что делать в таком случае объяснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Важную информацию глава Минздрава сообщил в эфире программы «Сніданок з 1+1».

"Даже если вы не попали на 21 день, когда рекомендовано прийти сделать, придете на 28-й, 35-й вам сделают вторую прививку. Не повторный курс прививки, а вторая прививка. Тому, кто забыл, где-то был в командировке ... моя просьба и рекомендация от врачей, придите как можно скорее в пункт прививки сделайте вакцинацию, поскольку это наиболее гарантированная защита от тяжелого течения заболевания», - заявил Ляшко.

За сутки 20 ноября в Україні152 321 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 49 760 человек полностью иммунизированы – 102 561 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу – 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 763 865 человек. Всего проведено 22 569 609 прививок.

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