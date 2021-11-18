В одному з найбільших українських банків попередили українців про нову схему шахрайства, яка з'явилася після того, як українцям пообіцяли виплатити 1000 гривень за вакцинацію.

Як повідомляє Politeka.net, у Фейсбуці прес-секретаря ПриватБанку Олега Серги з'явилося застереження. Він зазначив, що на телефони українців приходять повідомлення про якусь виплату за вакцинацію від коронавірусу. Українцям пропонується перейти за посиланням, яке веде на підроблені сайти. За допомогою фішингових сайтів шахраї крадуть особисті дані користувачів банку і можуть отримати доступ до їх кредитних карт.

Серга нагадав українцям, що ні в якому разі не можна вводити свої особисті дані, а також дані карт на сторонніх ресурсах. Він також опублікував фотографію повідомлення, яке розсилається українцям.

Зазначимо, що програма з виплати 1000 гривень повністю вакцинованим українцям стартує тільки 19 грудня. Відзначається, що ці гроші можна буде витратити на подорожі або культурні заходи.

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