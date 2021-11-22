Только так вакцина будет защищать здоровье и жизнь

Более 600 тысяч украинцев не пришли вовремя получить вторую дозу вакцины против COVID-19 - 40% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу прививки.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П.Шупика Татьяна Бондаренко рассказала Obozrevatel, почему нельзя пропускать вторую прививку от коронавируса.

Она отметила, что отказ от второй прививки от коронавируса может иметь непредсказуемые последствия. Если человек пропустил вторую дозу, то эффект от первой "утилизируется" уже через месяц, и риски тяжелого течения заболевания и летального исхода возрастают.

Как пояснила медик, если человек не болел коронавирусом и получил только первую дозу вакцины, уровень антител стремительно падает спустя примерно месяц.

Если человек не успел сделать вторую дозу в срок, ее необходимо сделать как можно быстрее. Если человек "проснулся" через два месяца, через три, пусть все равно вводит вторую дозу".

"Если человек получил первую дозу и через полгода столкнулся с коронавирусной инфекцией, то, скорее всего, у него будет такой же риск, как у непривитого. Если он столкнется через месяц или два, возможно, какая-то защита еще и будет", – подчеркнула Бондаренко.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что украинские области начнут выходить из "красной" зоны.