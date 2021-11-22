Штамм "Дельта" наглядно продемонстрировал, что до победы над коронавирусом еще очень далеко - но многие до сих пор не понимают, как происходит заражение.
Исследователь рисков заражения вирусами Михаэль Ридикер рассказал, какой риск заразиться коронавирусом на улице и на открытом воздухе, пишут Факты.
Он отметил, что риск заразиться коронавирусом на улице и на открытом воздухе очень мал. При условии, что вы находитесь неблизко от человека - риск заражения невелик. Крупные капли попадают очень редко, а облако мелких частиц жидкости, образующееся при дыхании, очень быстро рассеивается.
"Нужно быть осторожным, если вы стоите лицом к нему и находитесь от него на расстоянии вытянутой руки. Это может быть опасным как в помещении, так и на улице, особенно если у собеседника при разговоре выделяются капли жидкости", - сообщил Ридикер.
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Специалист также отмечает, что в транспорте небольшая вероятность заразиться, если все люди в масках и не разговаривают. Но если кто-то очень громко разговаривает в течение длительного времени, лучше перейти в другое купе или другой вагон.
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