Производители прогнозировали, что сало подорожает к новогодним праздникам максимум до 250 грн за кг - сейчас понятно, что прогнозы были чересчур оптимистичными.
Цена на сало в Украине в последнее время выросла до 350 гривен за килограмм. Но тенденция подорожания продолжается, сообщил Роман Горяйнов на своей Facebook-странице.
"Пробегал мимо рынка, удивили продавцы мясного отдела стоимостью сала. Рука этой симпатичной женщины демонстрирует самый дешевый продукт по 200 грн, по 300 и 350, что ближе к продавщице – 500. Сало по 19$ за кило, это впечатляет", - описал ситуацию на рынке Роман и показал фото.
В комментариях под снимком он добавил, что таким салом торгуют на Житнем рынке на Подоле.
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Специалисты говорят, что понижения цены не будет. Кроме того, дефицит свинины может возникнуть во всем мире, а в Европе из-за рост цен на корма уже сокращается поголовье.
Мир оказался на пороге продовольственного кризиса. Так что уже через полгода ожидается очередное подорожание свинины.
Напомним, цены бьют рекорды: новое болезненное подорожание отразится на украинцах
Как сообщала Politeka, украинцев готовят к ценовому удару, подорожает подсолнечное масло: сколько будет стоить литр.
Также Politeka писала, что украинцев ждет очередное подорожание.