Для некоторых украинцев изменится цена на газ. Об этом проинформировал поставщик «последней надежды», функцию которого в нашей стране выполняет "Нафтогаз".

Поставщик "последней надежды" (ПОН) – компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса. На сегодня размер тарифа составляет 7,96 гривен, так как Кабмин ввел временное ограничение стоимости. До введения ограничений цена на газ для клиентов ПОН превышала 16 грн за кубометр.

Ограничение цены действует до 1 декабря, после чего тариф пересмотрят, говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

В компании подчеркнули, что не устанавливают цену для клиентов ПОН - она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению ПОН, утвержденного постановлением Кабмина.

Отметим, в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний.

Ранее мы сообщали, с 1 мая 2022 года в платежках за газ кубометры использованного газа заменят энергетическими единицами – киловатт-часами (согласно европейской модели).

Этот подход считается более справедливым, потому что в цене голубого топлива будет автоматически учитываться его качество: граждане и организации будут платить за потребленную энергию, а не за объем.

Напомним, украинцев коснулось "двойное" подорожание перед отопительным сезоном: уже есть дефицит.

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