Украинцам грозят веерные отключения электроэнергии по экономическим причинам. В Кабмине сделали важное заявление по этому поводу.

Так, глава правительства Денис Шмыгаль заявил в ток-шоу "Право на власть", что на сегодня нет оснований для повального отключения света.

"Сегодня оснований ни Министерство энергетики, ни Укрэнерго для веерных отключений не имеют. Мы не готовимся к веерным отключениям, и планов таких не составляем", - отметил Шмыгаль.

Распространение информации о возможных веерных отключениях электроэнергии премьер-министр назвал манипуляцией.

В то же время в КГГА недавно сообщили о высокой возможности отключения света в Киеве уже этой зимой. В заявлении пресс-службы ведомства говорится, что причиной могут стать продолжительные морозы, а также нехватка угля и газа.

В частности, 12 предприятий, которые вырабатывают не только тепло, но и электроэнергию, испытывают нехватку угля и газа.

Добавим, по мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, веерные отключения электроэнергии в стране возможны ближе к январю-февралю, потому что Украина пока "не имеет 100% уверенности, что будет получать импортную электроэнергию из Беларуси или России и хватит ли угля".

Даже если Украина привезет одновременно достаточно угля, на его доставку на все теплоэлектростанции понадобится более двух месяцев, отмечает Попенко.

Напомним, журналистка рассказала, в каких случаях украинцам могут отключать свет

А еще Politeka писала, украинцев предупредили, как будут отключать от коммунальных услуг: "Если в течение 3 месяцев..."

Также Politeka сообщала, в Украине изменились тарифы на коммуналку: сколько придется платить в ноябре за газ, тепло и свет