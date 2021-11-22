Нумеролог, эксперт цифрового анализа Надежда Штабская рассказала, какие цифры в дате рождения влияют на коммуникабельность.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Если в дате рождения одна единица, то такие люди становятся ораторами, очень свободно общаются по теме, которую они очень хорошо знают. И если какая-то тема не очень близка им или они идут на переговоры, то им к такому словесному проявлению нужно готовиться заранее. Потому что на то, как они говорят, влияет их эмоциональное состояние, если они пришли на переговоры и что-то у них идет не так, то они теряют мысль, о чем они хотели говорить дальше», - рассказала она.

Штабская сказала, что, если люди, у которых есть одна единица в дате рождения, готовятся к выступлению или презентации, особенно на работе перед коллективом, им нужно иметь четкий алгоритм, на что они опираются. Ибо если это их тема, и они в этой теме очень хорошо ориентируются, считает она, то они могут пойти в ораторство и не заметить, что это уже становится не интересно окружающим, то есть им нужно следить за реакцией окружения. И такие люди, сообщила она, должны учиться не реагировать на какие-либо замечания от аудитории.

«Людей, у ​​которых в дате рождения две единицы, называют дипломатами. Потому что они могут четко выразить свое мнение, так же могут услышать других людей. Поэтому, у кого одна единица в дате рождения, им трудно услышать людей, потому что они могут слушать, а в этот момент думать, как отвечать. А когда в дате рождения две единицы – это гармоническое словесное выражение. Словесное выражение напрямую связано с эмоциональным проявлением, то есть разговор человека с двумя двойками в дате рождения будет очень артистичен и эмоционален», - резюмировала она.

Как сообщает Politeka, ранее нумеролог Розалия Романова заявила, что сейчас такой период, когда можно хорошо заработать.

Также Politeka сообщала, что она назвала сентябрь 2021 года месяцем перемен.