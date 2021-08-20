У новій програмі «Головне» на каналі «MY.UA» астролог, нумеролог і психолог Розалія Романова розповіла про прогнози для України на картах таро

«Зараз такий період, коли можна добре заробити і можна отримати результат тієї праці, який був довго вами прикладений до якоїсь теми. Але водночас зараз такий період, коли можна і втратити. Якщо людина занадто захопиться чимось або почне амбіції показувати і почне щось занадто доводити, ось тут можна і втратити. Потрібно зберігати здоровий глузд і тоді буде все добре - це стосується і управління державою», - підкреслила вона.

Романова сказала, що Україна є центром і житницею всієї Європи, до сих пір при розкопках на території України знаходять монети, яким по дві тисячі років. До нас завжди приходили і купували те, що підтримувало життя, вважає вона, тому за наше місце завжди боролися і хотіли нас контролювати. І таке відбувалося в усі віки, підтвердила вона, тому наше завдання завжди до всіх повертатися обличчям.

«На жаль, в найближчі три роки Україна не стане занадто авторитетною державою, але з нами все одно будуть вважатися. Україна буде весь час в такій позиції, коли всі повинні будуть озиратися і цікавитися, що там з Україною, нас не можна буде скинути з рахунків. Ми будемо нагадувати: почуйте нас і прийміть нашу думку до відома», - резюмувала вона.

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