Зима покажет все, на что способна

Максимально низкие температуры в Украине зимой 2021-2022 будут наблюдаться в первой половине января - в то же время синоптики предупредили, что снега ожидать не стоит.

Об этом в комментарии Obozrevatel рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Придет потепление, и практически весь декабрь будет с небольшим плюсом днем и небольшим минусом ночью. По словам метеоролога, температуры будут колебаться в декабре буквально каждые несколько дней. А вот к концу декабря и на начало января специалист прогнозирует сильное похолодание, ожидаются морозы до -20°.

"Январь мне не нравится. В январе мы ожидаем самые низкие температуры за всю зиму. Волна холода смещается на праздники. Она продлится больше недели", - рассказала Вазира Мартазинова.

Она также пояснила, что зима будет продолжительной с неустойчивыми температурами. Февраль будет холодным, однако теплее, чем в 2020 году.

Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.

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