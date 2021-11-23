Сегодня умер дирижер оркестра Национальной оперы Украины Аллин Власенко.

Об этом сообщили на Facebook-странице Национальной оперы Украины им. Т. Г. Шевченко.

Народный артист Украины, профессор Национальной музыкальной оперы Украины, возрождатель оркестра Харьковской филармонии Аллин Власенко известен ценителям классической музыки не только в Украине, но и за ее пределами. Три года назад музыкант отметил 60 лет творческой деятельности. И большая часть этого времени прошла именно на сцене Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. Ведь в далеком 1971 году он был назначен дирижером заведения.

В творческом достижении Аллина Власенко постановка балетов "Щелкунчик", "Ночь перед Рождеством", "Баядерка". Он является дирижером-постановщиком балета "Мастер и Маргарита".

Именно благодаря Аллину Власенко и музыкантам Национального симфонического оркестра Украина и мир впервые услышали произведения украинских композиторов, как Георгия Майбороды, Николая Дремлюги, Виталия Кирейко и других.

С 1965 года является преподавателем Национальной Музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского.

В 1992 году Аллин Власенко стал главным дирижером симфонического оркестра Харьковской филармонии. И именно благодаря его упорному труду, этому коллективу было возвращено звание первоклассного оркестра, возобновлена активная гастрольная деятельность.

На сегодня не известны причины смерти выдающегося дирижера. Только известно, что летом этого года дирижер потерял сознание во время концерта. Тогда Аллина Власенко забрала "скорая помощь".

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