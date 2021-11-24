Курс доллара и евро в Украине резко пошел вверх на фоне того, как гривна сдает позиции – эксперты рассказали, что происходит на валютном рынке страны и с чем связаны нынешние тенденции.

Официальный курс валют на среду, 24 ноября, представил Нацбанк Украины. Согласно опубликованным данным, курс доллара взлетел сразу на 21 копейку и составил 26,86 гривен. Курс евро подорожал на 7 копеек и достиг отметки в 30,23 гривен.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин обратил внимание на то, во второй половине ноября гривна стала заметно сдавать позиции, пишет Сегодня. Эксперт отметил, что частично это объясняется опасениями инвесторов из-за напряженной ситуации на границе Украины и возможного военного вторжения России.

Другими причинами для роста курса доллара стала массовая продажа нерезидентами портфеля ОВГЗ на сумму 3 миллиарда гривен и их выхода из украинского рынка. Также валюту в больших объемах покупали импортеры горючего и угля на фоне напряженной ситуации с энергоносителями.

Сейчас Нацбанк пытается сдержать рост доллара, однако пока регулятор в этом не слишком преуспел.

Напомним, украинцам пояснили, какие доллары не примут в обменниках.

Как сообщала Politeka, бюджет на 2022 год, в Раде приняли важное решение: что будет с зарплатами.

Также Politeka писала, что курс доллара может уйти в пике в 2022 году, чего ждать.