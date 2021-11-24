В декабре "Укрзализныця" запустит новый поезд, который будет иметь самый длинный маршрут.

Согласно с информацией пресс-службы ведомства, новый поезд соединит Мариуполь и Рахов. Длина данного маршрута 1806 км и простирается он по 12 областям Украины. Как отметили в сообщение такое же расстояние между Ивано-Франковском и греческой столицей Афинами.

Благодаря этому поезду добраться до Закарпатья смогут жители почти всех областей страны. Ведь будет проходить поезд через Запорожье. Днепр, Белую Церковь и тому подобное. Кроме того, для удобства путешествующих предусмотрены остановки на таких популярных станциях, как Яремче, Ворохта, Квасы и другие.

В пресс-службе "Укрзализныци" также отметили, что уже начата продажа билетов на, так называемые, "зимние поезда". Новый поезд также входит в этот перечень.

С 12 декабря меняется расписание движения поездов, следующих к горнолыжным курортам. Для удобной перевозки пассажиров "Укрзализныця" в новом сезоне запустит 19 пар поездов, а еще 49 пар планируют ускорить.

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