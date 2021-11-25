До конца года на украинцев. по прогнозам экспертов, ждет новое подорожание популярного продукта.

О том, как изменится цена на сливочное масло говорили в " Сніданку з 1+1 ".

Уже к концу года стоимость сливочного масла на прилавках магазинов и рынках вырастет на 15%. Такие не утешительные прогнозы дали эксперты отечественного агрорынка. Среди главных причин подорожания популярного среди украинцев продукта, специалисты называют повышение спроса на сырье, который сейчас ощущается на мировых рынках. А также подорожание сливочного масла в большинстве европейских и мировых странах. Лишь за последний месяц стоимость сливочного масла на мировом рынке выросла на треть.

Еще в конце октября, эксперты предупреждали о росте цен на молоко и молочные продукты. Ведь для их производства нужны энергоносители, стоимость которых за последнее время выросла втрое. Кроме того, выросла заработная плата.

Это все привело к тому, что уже сегодня стоимость сыра выросла более чем на 40 гривен, по сравнению с началом года. На рынках страны за килограмм сливочного масла просят уже 250 гривен.

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