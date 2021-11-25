В связи с повышение тарифов на энергоносители, автоматически будет повышаться цена на все и вся, просто некоторые продукты подорожают ощутимее остальных.

Об этом рассказал глава Союза украинского селянства Ивана Томич, сообщает ГолосUA.

Цена энергоносителей в том числе повлияла на сокращение производства кормов для крупных рогатых животных и зерен для птиц, что послужило сокращению поголовья, а это – стало причиной повышения цены на мясо, яйца и субпродукты.



По словам эксперта, особенно дорогими перед Новым годом будут овощи и фрукты, ведь в данным период года они выращиваются в теплицах, а теплицы обогревают приборами, которые потребляют ту же электроэнергию.



Самый большой рост в цене продемонстрирует лук. По сравнению с Новым годом-2021, он подорожает в 2,5 раза. На 20% вырастут цена на одни из самых популярных овощей: помидоры; огурцы и перец.

Тем временем, свекла, морковь и капуста до конца года подорожают не так сильно. По прогнозам Томича, они прибавят в цене только 10%.

Подорожает и самое популярное мясо. Так, свинина вырастет в цене на 20%, а курятина – на 10%.

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