По прогнозу синоптиков, что уже с 6 декабря в похолодает - при этом средняя температура воздуха будет аномальной и отклонится от нормы на +2 градуса.

Такой прогноз сделал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии сайту Meteoprog.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, количество осадков предстоящей зимой ожидается близко к норме, однако снежный покров будет неустойчивым.

Достаточной мягкая зима в Украине прогнозируется за счет приземного поля давления в Северном полушарии ниже нормы. Такие показатели означают для Украины частые оттепели и чередование осадков в виде снега и дождя.

Кроме того, прогнозируются эпизодические вторжения холода. Впрочем, синоптик заверил, что такие похолодания будут кратковременные и не повлияют на среднее значение температуры.

Тем временем морозы в январе и феврале могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.

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