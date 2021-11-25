По прогнозу синоптиков, что уже с 6 декабря в похолодает - при этом средняя температура воздуха будет аномальной и отклонится от нормы на +2 градуса.
Такой прогноз сделал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии сайту Meteoprog.
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, количество осадков предстоящей зимой ожидается близко к норме, однако снежный покров будет неустойчивым.
Достаточной мягкая зима в Украине прогнозируется за счет приземного поля давления в Северном полушарии ниже нормы. Такие показатели означают для Украины частые оттепели и чередование осадков в виде снега и дождя.
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Кроме того, прогнозируются эпизодические вторжения холода. Впрочем, синоптик заверил, что такие похолодания будут кратковременные и не повлияют на среднее значение температуры.
Тем временем морозы в январе и феврале могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.
Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.
Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.
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