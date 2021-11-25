Арт-менеджер, шеф-редактор новостного ресурса «Марбекс» Михаил Кирейто рассказал о тенденциях современного арт-рынка, которые в ближайшее время будут влиять на спрос и продажу произведений искусства.

Об этом он рассказал в программе Петра Охотина « Tiger news» .

Кирейто проанализировал ситуацию с продажами онлайн и замечает: здесь есть опасность попасть на сканеров. Фактически это мошенники, которые будут воровать картины.

«Это такие платформы, их сейчас тысячи, они размножаются. Большие аукционные дома Сотбис, Кристис и американские галереи-гиганты, это Фейс геллери, уже создают свои маркет-плейсы. Кто хочет заниматься искусством – стоит присматриваться к гигантам. Аукционные дома, разрабатывающие свои маркет-плейсы, всегда будут на плаву. Все остальные могут постепенно где-то пропадать и исчезать. Тем более, у них большая столетняя база коллекционеров, которые будут включаться на этот новый арт-рынок», - комментирует эксперт.

Он выразил надежду, что в Украине будет больше людей, которые будут инвестировать прежде всего в своих, украинских художников.

«Это будут миллениалы как сейчас модно называть, или поколение Z, которые будут инвестировать в украинское искусство. Как айтишники, например. В рейтинге Форбс уже около двадцатки – миллионеры, заработавшие свои деньги на цифровых технологиях. Украинское искусство должно быть глобальным», - отмечает он.

У Кирейто есть много знакомых коллекционеров и художников за границей, которые приезжают в Украину и говорят: «Вы очень капсульные. Вы очень ориентированы на свою историю».

«Это правильно, возможно. Но чтобы быть интересным в Сингапуре, Токио, Сеуле или в Нью-Йорке, нужно быть глобальным художником. Приносить какую-то свою идею, и это будет интересно и круто, и будет новизна для всего арт-рынка и конкретного коллекционера», - заключает Кирейто.

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