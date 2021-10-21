Колекціонер і галерист Максим Волошин вважає, що Україні потрібно відстоювати свій культурний спадок, який би міг допомогти її брендуванню.

Про це він розповів під час бесіди з ведучим Петром Охотіним у програмі «Tiger news» .

Однак вона не бореться за право вважати авангард суто українським витвором, який згодом був відтиснутий і перехоплений Росією.

«Була така ситуація, коли у Нью-Йорку виставили нашого українського художника Олександра Архипенка і підписали «російський митець». Після демонстрацій музей змінив напис: «місце народження – Україна, колишня Російська імперія». Або вказують: народився на території нинішньої України. Це важливо, що не просто зробити тут у Києві демонстрації і сказати: ми підтримуємо український авангард. Важливо робити якісь кроки, а не просто поговорити і все. Провести виставку, провести певне дослідження, найняти істориків мистецтва, не українських, а американських, британських. Тоді цю інформацію сприймуть більш серйозно. Не буде певної заангажованості», - зазначає галерист.

Він назвав прізвища українських молодих митців, які вже сьогодні цікаві для сучасних музеїв та галерей світу. Це Нікіта Кадан, Жанна Кадирова, Леся Хоменко, Маша Куліковська, Іван Світличний, Микола Карабінович, Микола Рівний, Артем Волокітін, Олексій Сай.

Максим Волошин розповів, як починати колекціонувати витвори мистецтва.

«По-перше, потрібно бажання, що ви дійсно хочете в цьому розібратися. Я б рекомендував відвідувати різні цікаві події, виставки. Можливо, вам спочатку не буде все зрозуміло. Запитайте в менеджера галереї, в консультанта: в чому концепція роботи, в чому суть, що хотів сказати автор? Ви вийдете з галереї зі зміненою свідомістю, тому що у вас лишився багаж знань», - радить Волошин.

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